Trump minaccia l’Iran | Se falliscono colpiremo con armi più potenti Hormuz? Non permetteremo pedaggi Meloni sente al-Sisi

In un clima di tensione crescente tra Stati Uniti, Israele e Iran, il governo statunitense ha minacciato di rispondere con armi più potenti in caso di fallimento delle operazioni militari. L’Iran ha annunciato la sospensione dei negoziati di pace fino alla fine degli attacchi israeliani sul Libano. Nel frattempo, il primo ministro italiano ha incontrato il presidente egiziano, mentre il conflitto si protrae nel suo quarantunesimo giorno, coinvolgendo diverse nazioni nella regione del Golfo.

Nel quarantunesimo giorno della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran Teheran ha fatto sapere che i negoziati di pace saranno sospesi finché Israele non smetterà di bombardare il Libano. L’Iran ha smentito l’arrivo di una delegazione a Islamabad in Pakistanper cominciare i negoziati. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha attaccato alcuni esponenti del movimento MAGA che lo avevano criticato, definendoli «stupidi». Trump ha poi dichiarato che l’Iran non può imporre pedaggi sullo Stretto di Hormuz e ha affermato che il petrolio «scorrerà a fiumi» anche in assenza di un accordo con Teheran. Il vicepresidente JD Vance è partito nel frattempo per Islamabad per partecipare ai colloqui: «Sono ottimista, ma l’Iran non ci prenda in giro». 🔗 Leggi su Open.online

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Trump minaccia l'Iran: una potente armata si sta avvicinando

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