Trump lo stretto di Hormuz riaprirà abbastanza presto

Donald Trump ha annunciato che lo stretto di Hormuz riaprirà in tempi relativamente brevi, commentando la questione prima di partire per la Virginia. La sua dichiarazione è arrivata durante un breve colloquio con i giornalisti, senza fornire dettagli specifici sui tempi o sui motivi della riapertura. La notizia riguarda il traffico marittimo in una delle rotte strategiche più importanti del mondo.

Donald Trump ha dichiarato che lo stretto di Hormuz riaprirà "abbastanza presto", parlando con i giornalisti prima di partire per la Virginia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Trump Says Iran Should Not Be Charging for Hormuz Passage

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