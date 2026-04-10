Trump | In Iran ho vinto io I Maga che mi criticano sono stupidi o pazzi – La diretta

Durante il quarantunesimo giorno del conflitto nel Golfo, le autorità di Teheran hanno annunciato la sospensione dei colloqui di pace fino a quando Israele interromperà le operazioni militari contro il Libano. Nel frattempo, il leader statunitense ha commentato in modo polemico la situazione in Iran, affermando di aver ottenuto una vittoria e criticando alcuni suoi sostenitori, definendoli stupidi o pazzi. La tensione tra le parti sembra in aumento, con le negoziazioni ormai interrotte.

Nel quarantunesimo giorno della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran Teheran ha fatto sapere che i negoziati di pace saranno sospesi finché Israele non smetterà di bombardare il Libano. L’Iran ha smentito l’arrivo di una delegazione a Islamabad in Pakistan per cominciare i negoziati. Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump se la prende con i Maga che lo hanno criticato, definendoli «stupidi». Trump ha anche detto che l’Iran non può chiedere pedaggi per lo Stretto di Hormuz e che presto «il petrolio scorrerà a fiumi» anche senza accordi con il paese. Teheran nega la notizia diffusa da alcuni media, tra cui il Wall Street Journal, secondo cui la delegazione iraniana sarebbe arrivata a Islamabad in vista dei negoziati con gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Open.online

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Trump minaccia l'Iran: una potente armata si sta avvicinando

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Guerra, Libano. Netanyahu ho ordinato di aprire negoziati. Mattarella: Libano sotto bombardamento devastante. Trump: ottimista su accordo con IranGuerra. Lo Stretto di Hormuz è stato completamente chiuso, costringendo le petroliere a fare inversione. La stretta è stata decisa dopo i raid israeliani sul Libano contro ... ilmessaggero.it

Trump: «Teheran imbarazzante nel bloccare Hormuz, non è l'accordo che abbiamo» - facebook.com facebook

Usa-Iran, alta tensione verso colloqui. Trump: "Accordo non rispettato su Stretto di Hormuz" x.com