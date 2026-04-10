Il primo ministro britannico ha riferito di aver parlato con il presidente americano di possibili azioni militari mirate a riaprire lo Stretto di Hormuz. La conversazione si è concentrata sulla questione della navigabilità del passaggio strategico, che era stata sollevata nelle ore precedenti. Non sono stati forniti dettagli sulle decisioni o sui prossimi passi, ma si è trattato di un confronto diretto tra i due leader.

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato di aver discusso di « opzioni militari » per rendere nuovamente navigabile lo Stretto di Hormuz nel corso di una telefonata con il presidente americano Donald Trump. «Stiamo mettendo insieme una coalizione di Paesi, lavorando a un piano politico e diplomatico, ma anche valutando le capacità militari e la logistica per il transito effettivo delle navi attraverso lo Stretto», ha dichiarato Starmer, che si trova in visita in Qatar. Il premier ha anche ricordato al leader Usa la necessità di coinvolgere gli alleati del Golfo rispetto alle trattative con l’Iran sulla tregua tra Washington e Teheran. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Trump e Starmer hanno discusso di opzioni militari per Hormuz

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