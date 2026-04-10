Secondo un'analisi pubblicata da un settimanale economico, Donald Trump è definito «il grande sconfitto» nel contesto della guerra in Iran, a condizione che il cessate il fuoco rappresenti realmente la conclusione del conflitto. La valutazione si basa sulla situazione attuale e sulle eventuali implicazioni di un accordo di pace, che potrebbe cambiare gli equilibri tra le parti coinvolte.

Secondo l’Economist Donald Trump è «il grande sconfitto» della guerra in Iran, almeno nel caso in cui il cessate il fuoco segnasse davvero la fine del conflitto. Ma è difficile non vedere una sua sconfitta anche nella più che probabile eventualità di un fallimento della trattativa. Quello che è certo è che al momento il regime degli ayatollah è ancora lì, più forte e più radicalizzato di prima, e che lo stretto di Hormuz è nel suo pieno controllo. Al riguardo, mercoledì il giornalista di Abc News Jonathan Karl ha chiesto a Trump se a lui andasse bene che gli iraniani imponessero un pedaggio a tutte le navi che lo attraversano. E lui gli ha risposto che «potrebbe esserci una joint venture tra Stati Uniti e Iran per riscuotere i pedaggi». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Trump è il grande sconfitto della guerra, noi i piccoli

Trump in Iran La Terza Guerra Mondiale è vicina! #shorts

Temi più discussi: Trump annuncia agli Stati Uniti che la vittoria nella guerra contro l'Iran è vicina, ma promette attacchi di grande portata; The big loser | Trump è il grande sconfitto della guerra, noi i piccoli; L'esultanza di Trump: Un grande giorno di pace e ora faremo tanti soldi; Bomba o non bomba: dalla grande paura alla disfatta di Trump. Ma l’ottimismo è fuori luogo.

Iran, trattativa per la tregua: le 10 proposte di Teheran. Trump: «È un grande passo»Minacce di distruzione, offerte e controproposte. L’Iran continua a essere il grande nodo da sciogliere di Donald Trump. A più di un mese dall’inizio della guerra, i ... ilmattino.it

Guerra Iran, Trump: grande giorno per la pace. Gestiremo Stretto di Hormuz e uranio, sarà età dell’oroUn grande giorno per la pace nel mondo. L’Iran vuole accada, ne hanno abbastanza! E lo stesso vale per tutti gli altri!. È quanto dichiarato da Donald Trump in un nuovo post su Truth, dopo l’annunci ... strettoweb.com

Trump: "Pessima gestione a Hormuz, non è il nostro accordo". Netanyahu apre ai negoziati diretti con il Libano. L'Iran consentirà il passaggio di non più di 15 navi al giorno. LIVE #ANSA - facebook.com facebook

Usa-Iran, alta tensione verso colloqui. Trump: "Accordo non rispettato su Stretto di Hormuz" x.com