Truffa TARI via SMS | allarme smishing tra i cittadini di Nereto

A Nereto e nelle aree vicine, alcuni cittadini hanno ricevuto messaggi sul cellulare che indicano pendenze non pagate relative alla tassa sui rifiuti TARI. Questi messaggi sono stati interpretati come tentativi di truffa tramite sms, noti anche come smishing. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora confermato l'origine di questi messaggi o le eventuali conseguenze per i destinatari. La situazione ha suscitato preoccupazione tra gli utenti che hanno ricevuto le comunicazioni.

A Nereto e nelle zone limitrofe, alcuni utenti sono stati contattati tramite messaggi sul cellulare che segnalano presunte pendenze non saldate relative alla tassa sui rifiuti TARI. Poliservice Spa ha immediatamente lanciato un allarme per avvisare la cittadinanza della natura fraudolenta di tali comunicazioni, che mirano a truffare le persone attraverso tecniche di smishing. La strategia del falso avviso e i rischi per il portafoglio dei cittadini. Il meccanismo utilizzato dai malintenzionati si basa sull’invio di SMS che simulano irregolarità amministrative da sanare con urgenza. Queste comunicazioni elettroniche, generate da sistemi informatici, hanno l’obiettivo di indurre l’utente ad aprire collegamenti web sospetti o a contattare numeri telefonici indicati nel testo del messaggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Truffa TARI via SMS: allarme smishing tra i cittadini di Nereto Truffa Tari in Puglia: allarme SMS tra Fasano e Ostuni, non cadeteMessaggi ingannevoli arrivano sui cellulari dei residenti nel brindisino, segnalando presunte irregolarità nella tassa sui rifiuti. Truffa SMS sulla TARI a Napoli: il Comune avvisa i cittadiniIl Comune di Napoli avverte i cittadini su SMS truffa relativi alla TARI con numeri a pagamento. Temi più discussi: Tentativo di truffa via SMS su pagamento TARI; ATTENZIONE!!!!! Tentativo di truffa via SMS per la TARI; Attenzione a messaggi SMS ingannevoli: segnalata presunta truffa sul pagamento della TARI; Posizione TARI irregolare, la nuova truffa via SMS che prosciuga il credito: cosa fare. Pagamento Tari via SMS? Non rispondere, è una truffa. Ecco come difendersiAncora phishing, stavolta via telefono con un SMS, e la richiesta di un pagamento celere della tassa sui rifiuti. Ecco come sventare l’ennesima truffa ... msn.com Finti avvisi TARI via SMS: allerta truffa a VareseIl Comune mette in guardia i cittadini da una campagna di phishing. «Non cliccate sui link e non fornite dati sensibili» ... varesenews.it IL CASO - Falsi sms su presunte irregolarità Tari: il Comune di Vigevano lancia l’allarme e invita i cittadini a non cadere nella truffa VIGEVANO – Nuovo tentativo di truffa ai danni dei cittadini. Il Comune di Vigevano ha segnalato la diffusione, negli ultimi gior - facebook.com facebook «La posizione Tari risulta irregolare», la truffa corre con l'sms: l'allarme dei Comuni x.com