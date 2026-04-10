Nella nuova stagione, il Trophy Titans Team 2 presenta una squadra di giocatori che hanno vinto alcuni dei trofei più prestigiosi del mondo. La strategia del team consiste nel creare versioni speciali dei giocatori per mettere in risalto le loro qualità distintive. I giocatori sono stati selezionati in base ai successi ottenuti nelle competizioni più importanti, mantenendo fede al motto di celebrare le imprese sportive più significative.

La filosofia dei Trophy Titans rimane la stessa: celebrare i giocatori che hanno sollevato i trofei più importanti del pianeta con versioni speciali che ne esaltano le caratteristiche uniche. Il Team 2 introduce carte con statistiche potenziate, PlayStyle+ aggiuntivi e una versatilità tattica senza precedenti grazie al sistema FC IQ. The legacy continues A second wave of ICONs and Heroes join Trophy Titans for Team 2. More silverware. More greatness. Even more players who defined the game. Add football’s most decorated to your Ultimate Team: https:t.coN0ywdbDWcy pic.twitter.com3WWL8gnx2b — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) April 10, 2026 Contenuti e Sfide Live. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Trophy Titans Team 2: Le leggende tornano in campo!

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Da domani sera avrà inizio il Trophy Titans, una promo dedicata esclusivamente ad Eroi e Icone! Per la prima volta in stagione ci saranno giocatori nel team (esclusi TOTY) con 3 Playstyles +! Queste sono le stats ufficiali di alcuni dei migliori giocatori in arrivo! - facebook.com facebook