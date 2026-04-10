Tropea allarme dei tour operator | l’ospedale a corto di medici e reparti può ridurre il turismo delle famiglie e degli anziani

A Tropea i tour operator segnalano preoccupazioni riguardo alla carenza di medici e reparti nell’ospedale locale. Questa situazione potrebbe influire sul turismo di famiglie e anziani che scelgono la zona per le proprie vacanze. La mancanza di personale sanitario e di servizi adeguati rischia di ridurre gli arrivi e di alterare la normale attività turistica nella località. La questione ha attirato l’attenzione di operatori e cittadini.

L’effetto domino della sanità calabrese rischia di travolgere il turismo. Le gravi carenze del sistema potrebbero impattare sugli arrivi fuori stagione dal Nord Italia e dal Nord Europa, in particolare dai paesi Scandinavi, proprio in quelle località che sono riuscite a distribuire i flussi di visitatori durante tutto l’anno, come Tropea e la Costa Viola. Nonostante numeri ancora incoraggianti (circa il +25% di presenze per le festività pasquali), i tour operator sono in allerta: «Il progressivo smantellamento dell’ospedale di Tropea, presidio di primo livello, inizia a scoraggiare soprattutto il turismo della terza età per cui vengono richieste espressamente garanzie di assistenza sanitaria» spiega Deborah Valente, ceo del Gruppo Valentour che gestisce hotel e ristoranti. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Tropea, allarme dei tour operator: l’ospedale a corto di medici e reparti può ridurre il turismo delle famiglie e degli anziani Da Tropea a Vibo Valentia: come la Costa degli Dei costruisce il futuro del turismo calabreseOgni estate si ripete lo stesso copione: spiagge affollate, prenotazioni esaurite, code nei ristoranti. Leggi anche: Turismo, De Negri (Progecta): “Chi partito con il tour operator è già tornato da Dubai” Argomenti più discussi: Tropea, una lite per una ragazza dietro il ferimento del 38enne?; Carburanti, l’allarme di Federpetroli: Il diesel è finito. Benzina verso i 2,50 euro al litro; La crisi dell’ospedale di Tropea: si rischia di rimanere senza l’anestesista rianimatore; Agguato nel cuore di Tropea, imprenditore ferito a colpi di pistola. Me lo avete chiesto! Episodio 17 Carpaccio di pomodoro cuore di bue, cipolla di Tropea, primo sale, alici del cantabrico, olive taggiasche, vinaigrette all’aceto balsamico, origano e basilico Ingredienti x2: 3 pomodori grandi cuore di bue 200g primo sale me - facebook.com facebook Oriana Fallaci, oltre il mito: a Tropea un ritratto intimo e senza sconti x.com