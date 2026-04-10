Trentasettesima giornata basket Eurolega 2025 2026 | Milano si arrende al Bayern Monaco

Nella trentasettesima giornata di Eurolega 20252026, Olimpia Milano ha perso contro il Bayern Monaco con il punteggio di 84-94. Si tratta della quinta sconfitta nelle ultime sei partite per la squadra italiana. La partita si è svolta in un match caratterizzato da un punteggio complessivo elevato e da un risultato che ha visto prevalere gli avversari tedeschi.

Quinta sconfitta nelle ultime sei per l’ Olimpia Milano che, nella trentasettesima giornata basket Eurolega 20252026, viene piegata dal Bayern Monaco per 84-94. I meneghini, ormai senza più obiettivi, si sveglia troppo tardi, dopo aver recuperato uno svantaggio di ben 25 punti. TRENTASETTESIMA GIORNATA BASKET EUROLEGA 20252026: MILANO-BAYERN MONACO 84-94 I tedeschi prendono possesso del match nei due quarti centrali della gara, volando anche sul +25 ad inizio ripresa. La reazione dei padroni di casa arriva solo nel quarto periodo, tornando a -4 ma fallendo l’aggancio nei confronti dei bavaresi, bravi a tenere forte e a non farsi rimontare del tutto con i 19 punti di Obst e i 15 di Dimitrjevic. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Trentasettesima giornata basket Eurolega 2025/2026: Milano si arrende al Bayern Monaco Leggi anche: Ventinovesima giornata basket Eurolega 2025/2026: Milano ci prova ma si arrende all’Hapoel Tel Aviv Trentatreesima giornata basket Eurolega 2025/206:Milano si butta via con il Monaco e dice quasi addio ai play-inSeconda sconfitta consecutiva continentale, la diciassettesima stagionale, per l’Olimpia che, nella trentatreesima giornata basket Eurolega... Temi più discussi: Eurolega, giornata 37: Olimpia e Virtus, ora si gioca solo per la gloria; Basket, la Virtus Bologna ospita il Bayern Monaco in Eurolega per interrompere la striscia negativa; APRILE 2026, TUTTI GLI APPUNTAMENTI; La Virtus prova a sbloccarsi col Baskonia: ultimo match di Eurolega a Bologna. Eurolega, l'Olimpia si sveglia tardi: il Bayern Monaco vince 84-94 a MilanoLeggi su Sky Sport l'articolo Eurolega, Olimpia Milano-Bayern Monaco alle 20.30 su Sky Sport Basket: risultato LIVE ... sport.sky.it EuroLega, 37ª giornata: Olimpia Milano assente ingiustificata, il Bayern Monaco di Dimitrijevic vince nettamente al ForumOlimpia Milano chiude la stagione in casa in EuroLega contro il Bayern Monaco di Coach Pesic. QUINTETTO OLIMPIA MILANO: Ellis, Guduric, Shields, LeDay, ... basketinside.com L'OLIMPIA MILANO SI SVEGLIA TROPPO TARDI, IL BAYERN MONACO DOMINA, SUBISCE LA RIMONTA E LA RICHIUDE NEL FINALE Qui il recap: https://shorturl.at/VRolO - facebook.com facebook MN - Allegri presente al Forum per assistere a Olimpia Milano-Bayern Monaco di Eurolega x.com