Dopo un incendio che aveva causato la sospensione temporanea, il Trenino Rosso del Bernina riprenderà il suo servizio normale da venerdì. La riapertura riguarda il collegamento tra la Valposchiavo e la provincia di Sondrio, ripristinando così una delle tratte più frequentate di questa linea ferroviaria. La ripresa delle operazioni consentirà nuovamente ai viaggiatori di usufruire del percorso tra le due aree.

Il servizio ferroviario del celebre Trenino Rosso del Bernina riprenderà la sua normale attività da venerdì, segnando un punto di svolta per la mobilità tra la Valposchiavo e la provincia di Sondrio. La decisione arriva dopo che le autorità cantonali dei Grigioni hanno confermato la stabilizzazione dell’area colpita dall’incendio boschivo scoppiato martedì a Brusio, permettendo alla Ferrovia Retica di programmare il ritorno della linea proprio in concomitanza con l’afflusso turistico previsto per questo fine settimana. L’impatto ambientale e la gestione operativa dell’emergenza. Il bilancio materiale del rogo è significativo: circa mezzo chilometro quadrato di territorio boschivo protettivo è andato distrutto dalle fiamme. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trenino Rosso del Bernina: riparte il servizio dopo l’incendio

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