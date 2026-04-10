Treni storici da record | il 2026 rilancia il Friuli

Da udinetoday.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026, il Friuli Venezia Giulia si prepara a rafforzare l’offerta di treni storici, con un calendario di eventi e itinerari ampliato rispetto all’anno precedente. La Regione ha annunciato nuove tratte e percorsi tematici che puntano a coinvolgere un numero crescente di appassionati e visitatori, con l’obiettivo di promuovere il patrimonio locale attraverso il turismo ferroviario. La programmazione si inserisce in un piano di valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni.

Il viaggio nel tempo sui binari del Friuli Venezia Giulia continua a crescere. Dopo un 2025 positivo, la Regione presenta un nuovo calendario ancora più ambizioso per il 2026, puntando su itinerari tematici, nuove tratte e un legame sempre più stretto tra turismo e valorizzazione del territorio. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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