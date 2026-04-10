Treni storici da record | il 2026 rilancia il Friuli
Nel 2026, il Friuli Venezia Giulia si prepara a rafforzare l’offerta di treni storici, con un calendario di eventi e itinerari ampliato rispetto all’anno precedente. La Regione ha annunciato nuove tratte e percorsi tematici che puntano a coinvolgere un numero crescente di appassionati e visitatori, con l’obiettivo di promuovere il patrimonio locale attraverso il turismo ferroviario. La programmazione si inserisce in un piano di valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni.
Il viaggio nel tempo sui binari del Friuli Venezia Giulia continua a crescere. Dopo un 2025 positivo, la Regione presenta un nuovo calendario ancora più ambizioso per il 2026, puntando su itinerari tematici, nuove tratte e un legame sempre più stretto tra turismo e valorizzazione del territorio. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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PRESENTATO IL CALENDARIO 2026 DEI TRENI STORICI IN FRIULI: OTTO TRATTE NUOVE https://www.friulioggi.it/friuli/treni-storici-friuli-venezia-giulia-programma-9-aprile-2026 #friuli #friulioggi - facebook.com facebook
Il calendario 2026 dei TRENI STORICI in #FVG partirà il 12.04 con il treno "Festa di primavera" da Trieste a Latisana. Il 19.04 "Trieste e il Mare" Il 26.04 "Alla scoperta dei borghi e della pianura pordenonense". Scopri di più qui bit.ly/4sodPsa x.com