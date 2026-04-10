Treni l' Alta Velocità divide in due il Paese | tra Milano e Roma è un' odissea di sei ore

Il servizio ferroviario tra Milano e Roma sta vivendo una fase di difficoltà a causa di un investimento di 150 milioni di euro destinato a lavori di attivazione di un nuovo sistema. Questa operazione ha portato a lunghi ritardi e disagi, con i treni ad alta velocità che impiegano fino a sei ore per completare il tragitto tra le due città. La situazione ha causato disservizi ai passeggeri che si spostano tra il Nord e il Centro Italia.

Come annunciato nelle precedenti settimane, prendono il via dalla mezzanotte dell'11 aprile gli interventi di attivazione del sistema Ertms (European Rail Traffic Management System) sulle linee Roma-Firenze Alta Velocità e convenzionale, con sospensione della circolazione fino alle ore 15 di domenica 12 aprile. Lo ricorda FS in una nota. L'intervento, realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), rappresenta un passaggio strategico per il potenziamento tecnologico della rete ferroviaria. Le attività interesseranno in particolare la tratta Orvieto-Settebagni, completando l'installazione del sistema Ertms sull'intera direttrice AV Roma-Firenze. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Treni, l'Alta Velocità divide in due il Paese: tra Milano e Roma è un'odissea di sei ore Scontro tra due treni ad alta velocità in Spagna, 39 i morti(Adnkronos) - E' salito ad almeno 39 il bilancio dei morti del grave incidente ferroviario avvenuto domenica nel sud della Spagna, dove due treni... Stop ai treni alta velocità tra Roma-Firenze nel weekend per lavoriPrenderanno il via da stasera a mezzanotte gli interventi di attivazione del sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System) sulle linee... Temi più discussi: Tav, la Lombardia vuole la fermata sul lago. Ma il Veneto punta sul treno dal Catullo; Linea Alta Velocità Roma–Firenze sarà sospesa: quando e per quanto tempo; Alta velocità, i francesi di Sncf non sanno dove riparare i treni. Il braccio di ferro con Trenitalia da Milano a Napoli; Stop alla circolazione dei treni per lavori sulla Roma- Firenze nel weekend. Stop treni Alta Velocità sulla Roma-Firenze l’11 e 12 aprile 2026: date e convogli interessati da variazioniDalla mezzanotte di sabato 11 alle ore 15 di domenica 12 aprile sarà sospesa la circolazione dei treni sulle linee Roma-Firenze Alta Velocità e convenzionale ... fanpage.it Stop ai treni sulla linea Alta velocità Roma-Firenze, cosa cambia da fino a lunedì 13 aprileWeekend nero per chi si sposta in treno. Dalla serata di oggi venerdì 10 aprile a lunedì 13 sono infatti previsti lavori di potenziamento infrastrutturale sulle linee Alta velocità e Intercity Firenze ... adnkronos.com SCAMBIO AD ALTA VELOCITÀ FRECCIAROSSA Rivediamoci questo scambio @frecciarossaofficial tra @consolini1907 e @volley_bergamo1991 chiuso da @kendallkipp #volley #volleyball #poweredbyfrecciarossa #frecciarossa - facebook.com facebook Si ferma l'Alta Velocità tra Roma e Firenze, i viaggi a rischio disagi tra sabato e domenica anche per Milano: quanto dura lo stop e a cosa serve x.com