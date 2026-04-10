Treni i lavori sull' Alta Velocità dividono in due il Paese | tra Milano e Roma sarà un' odissea di sei ore

Da mezzanotte dell’11 aprile sono iniziati i lavori di attivazione del sistema Ertms sulle linee dell’Alta Velocità. Questi interventi comportano modifiche alle rotte ferroviarie che, tra Milano e Roma, prolungano i tempi di viaggio fino a sei ore. La situazione crea disagi per i pendolari e i viaggiatori, con modifiche ai servizi e cancellazioni di alcune corse. Le operazioni continueranno nei prossimi giorni, influenzando gli spostamenti sulla tratta.

Come annunciato nelle precedenti settimane, prendono il via dalla mezzanotte dell'11 aprile gli interventi di attivazione del sistema Ertms (European Rail Traffic Management System) sulle linee Roma-Firenze Alta Velocità e convenzionale, con sospensione della circolazione fino alle ore 15 di domenica 12 aprile. Lo ricorda FS in una nota. L'intervento, realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), rappresenta un passaggio strategico per il potenziamento tecnologico della rete ferroviaria. Le attività interesseranno in particolare la tratta Orvieto-Settebagni, completando l'installazione del sistema Ertms sull'intera direttrice AV Roma-Firenze. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Treni, i lavori sull'Alta Velocità dividono in due il Paese: tra Milano e Roma sarà un'odissea di sei ore Treni, l'Alta Velocità divide in due il Paese: tra Milano e Roma è un'odissea di sei oreCome annunciato nelle precedenti settimane, prendono il via dalla mezzanotte dell'11 aprile gli interventi di attivazione del sistema Ertms (European... Stop ai treni alta velocità tra Roma-Firenze nel weekend per lavoriPrenderanno il via da stasera a mezzanotte gli interventi di attivazione del sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System) sulle linee... Temi più discussi: Treni AV Roma Firenze, stop alla circolazione per lavori nel week-end; Stop alla circolazione dei treni per lavori sulla Roma- Firenze nel weekend; Sabato e domenica i treni tra Roma e Firenze non circoleranno per lavori sulla linea; Treni Roma-Firenze fermi per lavori, stop all’Alta Velocità: date, orari e cosa sapere. Stop treni Alta Velocità sulla Roma-Firenze l’11 e 12 aprile 2026: date e convogli interessati da variazioniDalla mezzanotte di sabato 11 alle ore 15 di domenica 12 aprile sarà sospesa la circolazione dei treni sulle linee Roma-Firenze Alta Velocità e convenzionale ... fanpage.it Stop ai treni sulla linea Alta velocità Roma-Firenze, cosa cambia da fino a lunedì 13 aprileWeekend nero per chi si sposta in treno. Dalla serata di oggi venerdì 10 aprile a lunedì 13 sono infatti previsti lavori di potenziamento infrastrutturale sulle linee Alta velocità e Intercity Firenze ... adnkronos.com SCAMBIO AD ALTA VELOCITÀ FRECCIAROSSA Rivediamoci questo scambio @frecciarossaofficial tra @consolini1907 e @volley_bergamo1991 chiuso da @kendallkipp #volley #volleyball #poweredbyfrecciarossa #frecciarossa - facebook.com facebook Si ferma l'Alta Velocità tra Roma e Firenze, i viaggi a rischio disagi tra sabato e domenica anche per Milano: quanto dura lo stop e a cosa serve x.com