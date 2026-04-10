Tra sabato 11 e domenica 12 aprile, la circolazione dei treni sulla tratta Roma-Firenze sarà sospesa sia sulla linea tradizionale che su quella ad alta velocità. La sospensione si rende necessaria per permettere lavori di ammodernamento della linea ferroviaria. Durante questo periodo, i treni non circoleranno in entrambe le direzioni tra le due città. La circolazione riprenderà regolarmente nel primo pomeriggio di domenica 12 aprile.

La circolazione dei treni sulla linea tradizionale e su quella ad alta velocità tra Roma e Firenze sarà sospesa in entrambe le direzioni tra sabato 11 e domenica 12 aprile, a causa di alcuni lavori di ammodernamento della linea. I convogli saranno deviati sulla costa tirrenica, con significativi rallentamenti e ritardi. La sospensione della linea è dovuta all’installazione dell’ Ertms, un sistema di gestione del traffico dei treni avanzato, che è già presente su tutte le altre linee ad alta velocità in Italia. Il blocco arriva però proprio nel momento in cui la linea adriatica è stata danneggiata in Molise a causa di una frana. Treni, sospesa la Roma Firenze nel fine settimana. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Treni alta velocità, bloccata la Roma-Firenze tra sabato 11 e domenica 12 aprile

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