Per la primavera 2026, il trench corto con modello crop si conferma tra le tendenze più presenti nelle collezioni di moda. Questo capo, ideale per muoversi con facilità, viene scelto spesso nelle versioni più compatte e sfilate. Le sfilate e le vetrine delle boutique mostrano un’ampia scelta di trench cropped, che si distinguono per linee pulite e colori vivaci. La presenza di questi modelli si nota anche tra le proposte dei brand più noti.

La versione cropped dell'intramontabile trench coat ricalca in tutto e per tutto il design del classico soprabito. Dai revers ampi fino alle linguette abbottonate e alla cintura in vita, i dettagli utility che hanno reso celebre questo capospalla continuano a essere presenti. A mancare sono diversi centimetri di stoffa, che rendono più visibile l'outfit sottostante: proprio grazie alla sua capacità di lasciare intravedere top, camicie e pantaloni, il trench corto risulta ideale per fare layering. Qualche interessante spunto di stile arriva direttamente dalle celebrità, sempre in prima linea in fatto di tendenze. Kendall Jenner, per esempio, ci regala uno degli styling tip più cool della primavera: appena sotto i fianchi, il suo trench sostituisce il mini abito, dando vita a una mise tanto chic quanto semplice da replicare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Trench corto, i modelli crop primaverili del 2026

Leggi anche: Herno Trench Corto: Il classico italiano in gabardine

Leggi anche: Dal trench corto alla giacca napoleonica, dalla barn jacket al blouson in denim

This is 80% of my wardrobe! *Spring Essentials for 2026*

Temi più discussi: Il trench corto, per il 2026, è l'alternativa pratica ai modelli classici. E il merito è tutto del suo taglio cropped; Il capo chiave che tutte stanno scegliendo questa primavera è il trench beige; Gonna midi plissettata: questo modello in sconto al -30% ci ha fatto innamorare.

Il trench diventa corto (anzi, cortissimo) e ti svolta tutti i look autunnaliPer l’autunno 2025, il trench si reinventa, si accorcia e diventa l’oggetto del desiderio più sbarazzino e versatile di stagione. un capo iconico che si spoglia della sua austerità per abbracciare ... dilei.it

È l’ora del trench! E quindi vi serviamo una selezione dei modelli più belli in circolazioneSiamo tutti d'accordo sul fatto che il trench sia il capospalla più rappresentativo dell'autunno, vero? Bene, adesso che la nuova stagione è ufficialmente iniziata, come capirete, non si può proprio ... grazia.it

Il , un grande classico che non può mancare nell’armadio di ogni donna in primavera… versatile e fresco. Oggi da Smart Boutique te lo mostriamo in 3 versioni T-shirt (Lola Casa de Munt) €75 Trench sabbia corto con cappuccio (Kartika) €195 Tr - facebook.com facebook