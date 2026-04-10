Tremestieri sospetto cortocircuito in un appartamento | evacuato un condominio

Questa mattina a Tremestieri si è verificato un episodio di emergenza in un condominio situato in via Cristoforo Colombo. Un sospetto cortocircuito ha interessato un appartamento al secondo piano all’interno del complesso “La Genziana”, portando all’evacuazione dell’intero stabile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’edificio.

Attimi di apprensione, questa mattina, a Tremestieri. Un sospetto cortocircuito ha interessato un appartamento al secondo piano di uno stabile in via Cristoforo Colombo 3F, all’interno del complesso residenziale “La Genziana”.L’allarme è scattato intorno alle ore 8:30 quando, per precauzione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Moglia, fuga di gas da un appartamento: evacuato l’intero condominioMoglia (Mantova), 10 marzo 2026 – Una fuga di gas in tarda serata ha costretto un intero condominio a essere evacuato, per fortuna con nessuna seria... Fiamme in un appartamento di Borgo Trento: residenti portati in salvo e condominio evacuatoÈ scattato nel tardo pomeriggio di lunedì l'intervento in forze dei vigli del fuoco di Verona, per domare un incendio divampato in un appartamento...