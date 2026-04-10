Tredici famiglie fuori casa per un incendio del 2024 | Perché Ater non fa iniziare i lavori?

Dopo l’incendio scoppiato in via Salvatore Lorizzo 197 nel 2024, tredici famiglie sono ancora ospitate fuori casa. Nonostante siano trascorsi mesi, i lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione non sono ancora partiti, lasciando le persone in una situazione di incertezza. La questione riguarda la mancata attivazione delle procedure da parte dell’Ater per avviare gli interventi necessari.

Passano i mesi, anche gli anni, ma le famiglie evacuate dopo l'incendio scoppiato in via Salvatore Lorizzo 197 non sono ancora tornate a casa. L'incendio del 2024 che fa ancora danniIl rogo risale al 12 gennaio 2024. L'incendio divampato all'interno di uno degli alloggi, completamente distrutto. 🔗 Leggi su Romatoday.it Sei famiglie fuori casa dopo l’incendio in un appartamentoHanno trascorso un’altra giornata fuori dai loro alloggi le sei famiglie costrette ad abbandonare l’edificio in via Adriatica nord, a Cupra, a... Il boato e la frana nella notte. Lo smottamento a Sarezzo adesso fa paura: quattro famiglie resteranno fuori casa per 15 giorniSarezzo (Brescia), 30 gennaio 2026 – Paura nella notte a cavallo fra il 28 e il 29 gennaio a Sarezzo, dove, a causa di una frana, diverse persone...