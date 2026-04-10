Beirut si trova ancora una volta sotto attacco, con un bilancio di circa trecento vittime. Nelle prime ore dopo l’attacco, si sono sentiti i rumori di droni israeliani che sorvolano la città a bassa quota, presenza che si ripete da oltre due anni. La capitale si trova in uno stato di sospensione, in attesa di sviluppi. La situazione rimane tesa e difficile da contenere.

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© Cms.ilmanifesto.it - Trecento morti e non finisce, Beirut resta nel mirino

Beirut sotto attacco: 300 tra morti e feriti. Perché Israele continua i raid (e il Libano resta fuori dalla tregua)Mentre il mondo guarda con il fiato sospeso all'annunciato e fragile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, il Libano si trova in un limbo dal...

Beirut sotto attacco: almeno 80 morti e 200 feriti. Perché Israele continua i raid (e il Libano resta fuori dalla tregua)Mentre il mondo guarda con il fiato sospeso all'annunciato e fragile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, il Libano si trova in un limbo dal...

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Credevano in Gesù: il commento di mons. Angelo SpinaSei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava Làzzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena: Marta serviva e Làzzaro era uno dei commensali. Maria ... interris.it

Mentre scrivo non c’è una cifra considerata credibile dei morti e dei feriti che Israele ha provocato in Libano. Qualcuno dice che i feriti sarebbero almeno settecento, altri scrivono che sarebbero almeno trecento i morti mentre altri ancora sono sepolti sotto le m - facebook.com facebook

Israele bombarda la tregua, si temono 300 morti in Libano. E i Pasdaran blindano Hormuz x.com