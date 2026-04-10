La trasmissione Report ha ottenuto tre vittorie giudiziarie che riguardano procedimenti intentati contro di lei. I processi riguardavano presunte diffamazioni ai danni di alcuni coniugi, di un politico leghista e di un altro soggetto coinvolto in questioni referendarie. Tutti i casi sono stati archiviati, confermando che il programma non ha violato la legge né la par condicio durante la copertura di questi eventi.

Altre tre archiviazioni entrano nel “curriculum” della trasmissione Report. Stavolta i procedimenti erano stati promossi da: l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e consorte, la giornalista del Tg2, Federica Corsini; dall’ex sottosegretario leghista Armando Siri e infine dal professor Nicolò Zanon, ex vicepresidente della Corte Costituzionale, già membro del Csm, già Presidente del Comitato nazionale per il referendum sulla giustizia “Si Riforma”. Nessuna diffamazione a Sangiuliano e consorte. Ma andiamo con ordine. La prima archiviazione è arrivata dal Tribunale di Roma nell’indagine che vedeva coinvolti, per l’accusa di interferenze illecite, il conduttore del programma, Sigfrido Ranucci e il giornalista Luca Bertazzoni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Tre vittorie per Report: Ranucci & Co. non diffamarono i coniugi Sangiuliano né il leghista Siri, né violarono la par condicio sul referendum

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