Trattative dirette Libano-Israele le voci degli sfollati | Non vogliamo negoziati con chi voleva ammazzarci

Mercoledì scorso, il bilancio delle vittime è salito a oltre trecento, mentre le autorità continuano a identificare i corpi. Nel frattempo, si susseguono le voci degli sfollati, che rifiutano di negoziare con chi ha portato alla loro fuga e ai danni di civili. Israele ha annunciato l'intenzione di avviare trattative dirette con il Libano, che si trova sotto un intenso bombardamento e alle prese con una crescente crisi umanitaria tra i rifugiati.

Cresce a oltre trecento il numero delle persone uccise mercoledì scorso, mentre si continuano ad identificare i corpi Israele accetta negoziazioni dirette con il Libano piegato dalle bombe e dalla crisi degli sfollati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Il drastico indebolimento politico e militare di Hezbollah apre la strada per una pace fra Israele e Libano che era impossibile finché Beirut era succube del regime iranianoScrive Yossi Yehoshua: Intavolare negoziati diretti con il Libano è una scelta sia giustificata sia potenzialmente positiva. Il Libano non è uno stato sciita e non ha un governo jihadista. Israele e L ... israele.net

Corriere della Sera. . Torino, manifestazione contro la pena di morte in Israele e la guerra in Libano - facebook.com facebook

I bombardamenti di Israele sul Libano, soprattutto su Beirut, sono i più violenti dall’inizio della guerra: 254 morti e oltre 1000 feriti in poche ore. Colpite aree densamente popolate senza preavviso, ospedali al collasso. Sfollati oltre 1,2 milioni. #PresaDiretta x.com