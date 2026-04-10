Autotrasporto, reietto anche nelle stazioni di servizio. L’emergenza in atto, che – come noto – sta accelerando la crisi dell’autotrasporto, ormai sull’orlo del tracollo finanziario, rischia di innescare reazioni incontrollabili in risposta a provvedimenti e misure tanto estemporanei quanto inaccettabili. Le aree di servizio come la Plose Ovest sull’autostrada del Brennero in Alto Adige, A22 in direzione sud, espongono il seguente cartello: “Non si eroga carburante per mezzi pesanti”. Secondo il Segretario Generale di Trasportounito, Maurizio Longo, “non esistono comportamenti di questo tipo i quali sforano qualsiasi limite e confine e appaiono volutamente orientati ad alimentare conflitti e generare difficoltà all’economia del Paese nel suo complesso”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trasportounito, in autostrada appaiono i primi cartelli: "Pieno" vietato ai mezzi pesanti

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Scontro tra mezzi pesanti sull'autostrada: 6 km di codaIncidente sulla A1 Milano-Napoli, tra il bivio con l'A14 Bologna-Taranto e Sasso Marconi, in direzione di Firenze.