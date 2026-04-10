A Paullo, la chiusura della caserma dei carabinieri ha lasciato il paese senza un presidio fisico. Per segnalazioni e denunce, ora si può fare riferimento alla polizia locale. La decisione ha sollevato alcune preoccupazioni tra i residenti, che si sono rivolti alle autorità locali per conoscere le alternative disponibili. La presenza della polizia locale rappresenta l’unico punto di riferimento per le questioni di sicurezza nel territorio.

Paullo orfana della caserma dei carabinieri, "per denunce e segnalazioni è possibile anche fare riferimento alla polizia locale ". Così l’assessore alla sicurezza Massimiliano Consolati rimarca che a Paullo l’attività dei ghisa si è intensificata, dopo il trasferimento dell’Arma nella vicina Tribiano. "Benché la caserma non sia più ospitata nella nostra città, i pattugliamenti dei carabinieri continuano ad essere garantiti. I militari non se ne sono andati, la sicurezza e il controllo del territorio non vengono meno", precisa Consolati, cercando di rassicurare chi percepisce lo spostamento della Benemerita come un vuoto. "Ad uso dei paullesi... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Trasloco della caserma: "Ma resti un presidio"

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