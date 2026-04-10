Tragico incidente in moto | la vittima è Francesco Viola aveva soli 28 anni

Un grave incidente in moto si è verificato questa mattina in una località della provincia, coinvolgendo un giovane di 28 anni. La vittima, originaria di Cazzago San Martino, è rimasta gravemente ferita nell'impatto e, nonostante i soccorsi, non è riuscita a sopravvivere. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Non ce l’ha fatta Francesco Viola, 28enne di Cazzago San Martino, il motociclista rimasto gravemente ferito nello schianto di questa mattina. Il giovane è morto poco dopo il trasporto in ospedale, nonostante i disperati tentativi dei medici di salvargli la vita.Lo schianto sotto gli occhi dei. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

La famosa muore a soli 25 anni in un tragico incidente: poi la notizia da brividi sul padreLa notizia si è diffusa nel giro di poche ore sui social e nei media, lasciando dietro di sé una scia di sgomento.

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Lunedì i funerali di Francesco Viola: tra pochi giorni sarebbe diventato padre per la seconda voltaLunedì si terrà l'ultimo saluto a Francesco Viola, il 28enne morto in un tragico incidente avvenuto ieri mattina - intorno alle 8 - in via Serenissima. Un ... bsnews.it

Francesco Viola, 28 anni, muore in un incidente a Brescia: stava andando al lavoro. Dolore a Cazzago San MartinoFrancesco Viola, 28enne, residente a Cazzago San Martino, è morto dopo un gravissimo incidente avvenuto nella mattinata di oggi, 10 aprile 2026, in via Serenissima a Brescia. L’incidente si è verifica ... alphabetcity.it

Incidente in via Serenissima, lacrime per il giovane papà Francesco Viola x.com

Si chiamava Francesco Viola il ragazzo di 28 anni che ha perso la vita dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale tra due moto e un'automobile - facebook.com facebook