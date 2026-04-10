Nella mattinata di venerdì 10 aprile 2026, sulla statale 7 Via Appia, un incidente tra due automobili ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre due. L’impatto violento ha interrotto la circolazione sulla strada, creando disagi per gli automobilisti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto le persone coinvolte e avviato le operazioni di assistenza. La dinamica dell’incidente è ancora sotto accertamento.

Un violento impatto tra due automobili ha interrotto bruscamente la circolazione sulla statale 7 Via Appia nella mattinata di questo venerdì 10 aprile 2026, lasciando un bilancio tragico di una vittima e due persone ferite. Il sinistro si è verificato nel primo pomeriggio nei pressi del comune di Miglionico, in provincia di Matera, precisamente al chilometro 560,300 della carreggiata. Blocco totale della viabilità e interventi d’emergenza sul territorio. Le dinamiche che hanno portato alla collisione tra i due veicoli sono attualmente oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti. A seguito dell’accaduto, l’intera tratta stradale interessata dal pericolo è stata chiusa al transito in entrambi i sensi di marcia, rendendo impossibile il passaggio dei mezzi nel tratto specifico vicino a Miglionico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia sulla Via Appia: un morto e due feriti a Miglionico

Tragedia a Treviglio: ciclista morto e due feriti dopo un brutto urtoUn tragico evento ha colpito la comunità di Treviglio nella mattinata di giovedì 9 aprile, quando un giovane ciclista di 33 anni, Flavio Leoni, ha...

Leggi anche: Scontro tra due auto sulla strada provinciale per Lanciano: un morto e due feriti

TG7 Basilicata News | Incidente frontale un morto • Un'altro incidente a Lavello • Calcio

Si parla di: Notte di fuoco all’Alberone: molotov contro la finestra di un detenuto ai domiciliari; Supermercati e centri commerciali aperti a Roma a Pasqua e Pasquetta: l'elenco dei punti vendita e gli orari.