Un ragazzo di dodici anni di San Benedetto del Tronto è morto oggi presso l'ospedale Infermi di Rimini, dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva per quattro giorni. La tragedia si è verificata in un hotel, dove il giovane è stato coinvolto in un incidente legato a un idromassaggio. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Il dodicenne di San Benedetto del Tronto è deceduto nel primo pomeriggio di oggi presso l’ospedale Infermi di Rimini, dopo quattro giorni di lotta in rianimazione. Il tragico evento si è consumato domenica 5 aprile, durante la festività pasquale, all’interno di una struttura ricettiva a Pennabilli, nel territorio riminese. Dinamica dell’incidente e manovre di soccorso. La tragedia ha avuto inizio intorno alle ore 10:30 di domenica, mentre il giovane si trovava nella zona benessere di un hotel insieme ai genitori e agli zii. Immerso in una vasca con una profondità di circa un metro, il ragazzo è stato improvvisamente coinvolto da un meccanismo di aspirazione violenta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia in hotel: il dodicenne risucchiato dall’idromassaggio muore

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