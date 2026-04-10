Un incidente domestico ha causato la morte di una neonata di tre mesi dopo che il suo cane l’ha azzannata. L’accaduto si è verificato in un’abitazione privata, dove i familiari hanno chiamato le forze dell’ordine e i soccorsi immediatamente dopo il fatto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti. La piccola è stata trasportata in ospedale, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali.

Il silenzio di un normale pomeriggio domestico è stato squarciato da un grido improvviso, uno di quei suoni che gelano il sangue e restano impressi nella memoria di chiunque si trovi a passare nelle vicinanze. In un istante, l’atmosfera di serenità che dovrebbe avvolgere una culla si è trasformata in un teatro di disperazione e violenza cieca. Una madre ha lottato con ogni briciolo di forza rimastole, cercando di strappare la propria creatura di pochi mesi da una furia animale inspiegabile, riportando profonde ferite alle braccia nel tentativo eroico, ma purtroppo vano, di cambiare un destino che appariva già segnato. Le urla strazianti... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tragedia in casa, cane azzanna e uccide neonata di 3 mesi. Come è successo

Cane azzanna e uccide neonata di 3 mesi in casa, polizia interviene e lo uccide sul posto: tragedia in InghilterraIl dramma dell'abitazione di famiglia nel Nord Yorkshire dove la Polizia ha ucciso sul posto uno dei cani di famiglia trovati in giardino mentre un...

Dopo Domenico un altra tragedia sconvolge l’Italia: neonata morta a soli due mesiDue medici risultano indagati per la morte di una neonata di due mesi, deceduta nella mattinata di mercoledì 19 marzo all’ospedale San Pio di...

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La tragedia nell'abitazione di famiglia Nell’aggressione ferita anche la madre della piccola, morsa alle braccia nel tentativo di strappare la neonata all’animale. - facebook.com facebook

Teglie di rabbia è una tragedia industriale x.com