A Pennabilli, un ragazzino di 12 anni ha perso la vita dopo un incidente in una struttura ricettiva. Le autorità stanno conducendo indagini sulla vasca coinvolta, per chiarire le cause del decesso. La vicenda ha portato all’attenzione la questione della sicurezza di impianti idrici in ambienti dedicati all’accoglienza. Le verifiche sono in corso per accertare eventuali responsabilità e misure di prevenzione.

Il decesso di Matteo Brandimarti, il dodicenne che ha perso la vita a seguito del tragico incidente avvenuto in una struttura ricettiva di Pennabilli, apre un fronte di riflessioni sulla sicurezza degli impianti idrici nelle strutture ricettive. Il giovane, che si trovava in vacanza con i propri genitori e gli zii, è deceduto giovedì pomeriggio presso l’ospedale Infermi di Rimini dopo che gli era stata diagnosticata la morte cerebrale. L’evento, occorso nella giornata di Pasqua, aveva il ragazzo incastrato nel sistema di aspirazione di una vasca idromassaggio. La dinamica del sinistro si era sviluppata durante un momento di svago familiare.... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Pennabilli: indagini sulla vasca che uccise il dodicenne

Pennabilli (RN), morto il 12enne risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio, aperto fascicolo per omicidio colposoIl 12enne è morto nella notte tra giovedì e venerdì; poche ore prima i medici ne avevano dichiarato la morte cerebrale È stato dichiarato morto nella...

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