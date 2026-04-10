Traffico Roma del 10-04-2026 ore 20 | 30

Il traffico a Roma nella serata del 10 aprile 2026, alle 20:30, presenta ancora difficoltà sul Raccordo Anulare. Le condizioni della circolazione non sono migliorate rispetto ai momenti precedenti e si registrano rallentamenti e code in diverse tratte. La situazione è monitorata in tempo reale e si consiglia agli automobilisti di prestare attenzione alle indicazioni delle autorità.

Luceverde Roma non trovarti migliorata la situazione del traffico sul Raccordo Anulare restano rallentamenti a tratti in carreggiata interna tra la Pontina alla via Aurelia e poi torna tra la casina e la Tiburtina trafficata invece la tangenziale est Ci sono code in direzione Stadio Olimpico dallo svincolo per La 24a Corso di Francia e all'Olimpico questa sera alle 20:45 in programma roma-pisa modifiche alla viabilità nell'area del Foro Italico inevitabili disagi alla circolazione al della Vittoria e in particolare sul Lungotevere e sulla tangenziale si sta in coda sulla via Flaminia dal raccordo a Corso di Francia code che ritroviamo sulla... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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#aggiornamento #Roma #viabilità #Atac Festa della Polizia a piazza del Popolo, divieti di sosta e temporanee chiusure al traffico. Da domani le prime limitazioni alla viabilità nell'area interessata dall'evento x.com

Roma è in crisi e non parliamo solo del traffico o dei rifiuti abbandonati. #Roma #Furti #Crisi #VialdelCorso #SottoAssalto - facebook.com facebook