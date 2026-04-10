Il traffico a Roma nella serata del 10 aprile 2026 alle 19:30 mostra che la situazione sul Raccordo Anulare non è migliorata rispetto ai momenti precedenti. Le auto circolano a rilento e si registrano code in diversi punti della tangenziale, rendendo difficile il passaggio per molti automobilisti. La viabilità risulta congestionata, con rallentamenti diffusi lungo le principali arterie che attraversano la capitale.

Luceverde Roma non trovarti migliorata la situazione del traffico sul Raccordo Anulare restano rallentamenti a tratti in carreggiata interna tra la puntina alla via Aurelia e poi torna tra la casina e la Tiburtina trafficata invece la tangenziale est e ci sono Code in direzione Stadio Olimpico dallo svincolo per La 24a Corso di Francia e all'Olimpico questa sera alle 20:45 in programma roma-pisa modifiche alla viabilità nell'area del Foro Italico inevitabili disagi alla circolazione al della Vittoria e in particolare sul Lungotevere e sulla tangenziale si sta in coda sulla via Flaminia dal raccordo a Corso di Francia code che... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-04-2026 ore 19:30

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Roma è in crisi e non parliamo solo del traffico o dei rifiuti abbandonati. #Roma #Furti #Crisi #VialdelCorso #SottoAssalto - facebook.com facebook