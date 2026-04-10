Il traffico a Roma alle 14:30 del 10 aprile 2026 presenta diverse criticità lungo alcune arterie principali. La rete di infomobilità, curata dai servizi di luce verde e Roma servizi per la mobilità, fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni delle strade e eventuali disagi. Sono segnalati rallentamenti e code in alcune zone della città, con vari percorsi che risultano interessati da congestioni.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità dalle squillino a Piazzale del è il percorso della corte al programma questo pomeriggio dalle 16 fino alle 20 possibili deviazioni o limitazioni per 16 linee del trasporto pubblico la manifestazione Partirà da Piazza Vittorio proseguirà lungo via Principe Eugenio Viale Manzoni via Giolitti Piazza di Porta San Lorenzo e via Tiburtina le altre notizie cantieri in città e modifiche per la circolazione da questa sera per tutto il fine settimana fino a lunedì mattina lavori in via Casilina tra via Bufalini e via Zenodossio le modifiche sul tratto di carreggiata della Casilina in direzione centro scatteranno alle 19 il traffico privato Sara deviato su via Tempesta alle linee bus 105 n 11 de verano su via Acqua Bullicante https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-04-2026 ore 14:30

Traffico Roma del 04-04-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in viale dei Colli Portuensi la strada è chiusa all'altezza di...

Traffico Roma del 04-03-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità proseguono i lavori Verdi di viale Parco del Celio fino a...

Berlin in Ruins: Life After the Fall of Nazi Germany UNCENSORED

Temi più discussi: Festa della Polizia a piazza del Popolo, centro blindato: strade chiuse e divieti di sosta; Vacanze Pasqua 2026: previsioni traffico. Viaggiare in sicurezza; Traffico a Pasqua e Pasquetta, le previsioni su strade e autostrade; Previsioni traffico Pasqua 2026 e Pasquetta.

Traffico 10, 11 e 12 aprile 2026: le previsioni del weekendPrevisioni traffico per il fine settimana del 10, 11 e 12 aprile 2026 con focus su grandi arterie autostradali e condizioni climatiche attese. sicurauto.it

Traffico Roma del 09-04-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare carreggiata esterna ancora rallentamenti alla km ... romadailynews.it

#aggiornamento #Roma #viabilità #Atac Festa della Polizia a piazza del Popolo, divieti di sosta e temporanee chiusure al traffico. Da domani le prime limitazioni alla viabilità nell'area interessata dall'evento x.com

Roma è in crisi e non parliamo solo del traffico o dei rifiuti abbandonati. #Roma #Furti #Crisi #VialdelCorso #SottoAssalto - facebook.com facebook