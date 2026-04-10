Il traffico a Roma alle 11:30 del 10 aprile 2026 presenta alcune criticità in diverse arterie della città. La rete di informazione sulla mobilità, curata da luce verde e Roma servizi per la mobilità, fornisce aggiornamenti in tempo reale attraverso il servizio di infomobilità. Sul posto, le autorità monitorano la situazione e segnalano eventuali disagi o rallentamenti lungo le principali vie di transito.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in via Flaminia traffico rallentato tra il raccordo anulare via Tor di Quinto in direzione centro rallentamenti anche in via Salaria tra Fidene è l'aeroporto dell'Urbe in direzione della tangenziale est in via Nomentana traffico rallentato all'altezza viale Gorizia per un incidente possibili difficoltà di circolazione invece oggi sulla circonvallazione Aurelia dove sono in Corso lavori di potatura e sino alle 13 manifestazione al largo Bernardino da Feltre fino al Ministero dell'università e della ricerca in base alla partecipazione alla protesta possibili... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-04-2026 ore 11:30

Traffico Roma del 04-04-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico regolare in città in tutte le arterie cittadine chiusa...

Traffico Roma del 04-03-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul raccordo code a tratti tra lo svincolo Casilina e lo...

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Traffico 10, 11 e 12 aprile 2026: le previsioni del weekendPrevisioni traffico per il fine settimana del 10, 11 e 12 aprile 2026 con focus su grandi arterie autostradali e condizioni climatiche attese. sicurauto.it

#aggiornamento #Roma #viabilità #Atac Festa della Polizia a piazza del Popolo, divieti di sosta e temporanee chiusure al traffico. Da domani le prime limitazioni alla viabilità nell'area interessata dall'evento x.com

Roma è in crisi e non parliamo solo del traffico o dei rifiuti abbandonati. #Roma #Furti #Crisi #VialdelCorso #SottoAssalto - facebook.com facebook