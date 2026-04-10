Traffico Lazio del 10-04-2026 ore 17 | 30

Nel pomeriggio del 10 aprile 2026, alle 17:30, si sono registrati rallentamenti nel traffico in provincia di Viterbo a causa di lavori sul raccordo tra Viterbo e Terni, tra Bomarzo e Soriano nel Cimino. La presenza di cantieri ha causato alcune colonne di veicoli lungo questa arteria, influenzando la circolazione locale. La situazione è stata monitorata in tempo reale da Luceverde Lazio.

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