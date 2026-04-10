Tra realismo geopolitico e ambizione europea | l’informativa di Meloni alla Camera

La presidente del Consiglio si è rivolta alla Camera per aggiornare sull’attuale situazione di Governo. Nel suo intervento, ha illustrato le principali questioni di politica estera e le sfide interne affrontate dall’esecutivo. La discussione si concentra su temi legati al ruolo internazionale del paese e alle strategie europee adottate dal governo. La dichiarazione si inserisce in un quadro di confronto politico tra le forze rappresentate nell’assemblea.

La presidente Giorgia Meloni riferisce alla Camera sulla attuale situazione di Governo. L’informativa del 9 aprile segna un passaggio politico rilevante, non solo per il punto sulla politica di Governo, ma soprattutto per il tono e il perimetro strategico entro cui l’esecutivo intende collocare l’Italia in uno scenario internazionale sempre più instabile. Il baricentro del discorso si è spostato con decisione oltre i confini nazionali, toccando i nodi più delicati della crisi globale: il confronto tra Iran e Stati Uniti, il fragile equilibrio della sicurezza energetica e marittima, il ruolo della NATO e la necessità di un’Europa più autonoma e pragmatica. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Il Pd cresce e si avvicina a FdI. Il partito di Meloni è ancora primo ma arranca nei sondaggi dopo la crisi post referendum. La Lega invece, sembra riassestarsi. Sul fronte delle coalizioni il campo largo supera il centrodestra (senza Vannacci). - facebook.com facebook

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