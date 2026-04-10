tra pace e dialogo sono gli accordi disarmanti

Il Pergolesi Spontini Festival si appresta a portare musica e cultura nella Vallesina, con un programma che si svolge dal 18 luglio al 21 settembre. Durante questo periodo, il festival utilizzerà diverse location del territorio per ospitare spettacoli e concerti, creando un itinerario culturale che coinvolge la comunità locale e i visitatori. L’evento si inserisce nella stagione estiva con l’obiettivo di offrire un’offerta artistica diffusa e accessibile.

Il Pergolesi Spontini Festival si prepara a illuminare l’estate della Vallesina con un cartellone che, dal 18 luglio al 21 settembre, trasforma il territorio in un palcoscenico diffuso. Il tema guida del 2026, " Accordi disarmanti ", non è solo un omaggio alla tecnica musicale, ma un potente manifesto politico e sociale: un richiamo alla pace, alla coesione e al dialogo tra i popoli attraverso la bellezza dell’arte. Il cuore pulsante di questa edizione jesina batte in una location rinnovata: i grandi eventi lasciano piazza Federico II per trovare una dimensione più raccolta nel Cortile dell’ex Appannaggio. Qui sfileranno i nomi di punta della scena nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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