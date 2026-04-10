Tra i finalisti di un prestigioso concorso internazionale di fotogiornalismo c’è una giovane italiana che ha scelto di documentare le comunità emarginate, dai boschi tedeschi alle terre indigene colombiane. Le sue immagini catturano momenti significativi e realistici di queste realtà, offrendo uno sguardo diretto sulle vite di chi spesso resta ai margini. La sua fotografia si distingue per capacità di comunicare senza bisogno di parole, affidandosi esclusivamente alla forza visiva di ogni scatto.

C ’è un modo di informare e di fare giornalismo che non ha bisogno di troppe parole: è quello che affida il racconto alla potenza visiva di un istante. Ed è proprio questa la strada scelta dalla fotografa italiana, Chantal Pinzi, che oggi si impone come l’unica rappresentante del nostro Paese tra i finalisti del World Press Photo 2026, il riconoscimento, considerato il “Premio Oscar” del fotogiornalismo mondiale, un evento annuale che seleziona le immagini capaci di testimoniare gli eventi più significativi e i cambiamenti sociali del pianeta. Il World Press Photo in mostra a Roma X Leggi anche › World Press Photo 2024: la foto dell’anno è scattata a Gaza Il mondo attraverso l’obiettivo del World Press Photo 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tra i finalisti del più importante concorso di fotogiornalismo mondiale brilla il talento di una giovane italiana che documenta le comunità emarginate, dalle foreste tedesche alle terre indigene colombiane

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