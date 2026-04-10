Tour la Firenze segreta di Dante | tra intrighi e vendette

A Firenze, tra vicoli stretti, torri antiche e case che sembrano ferme al tempo di Dante Alighieri, si svolge il tour intitolato

Il Medioevo non è così lontano come si pensa. A Firenze è ancora nascosto tra vicoli stretti, torri antiche e case che sembrano rimaste ferme al tempo di Dante Alighieri. Seguendo le tracce del grande poeta entreremo nella Firenze del Trecento, tra rivalità politiche, famiglie potenti, amori. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Dante esule e sconfitto da Firenze. Quei percorsi tra Forlì e RavennaPatuelli Nuovi elementi sulla ’Vita di Dante’ emergono in un enciclopedico volume di Giuseppe Indizio (pagine 840.

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