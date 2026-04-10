In Toscana, i prezzi delle case sono aumentati molto, mentre i redditi delle famiglie sono rimasti invariati. Questa situazione crea difficoltà per chi cerca di acquistare una casa, poiché il valore delle proprietà cresce senza che ci siano adeguati aumenti di disponibilità economiche. Il mercato immobiliare si trova così in una condizione di disallineamento tra domanda e capacità di spesa delle persone.

Il mercato immobiliare toscano sta vivendo una fase di forte squilibrio, dove l’impennata dei valori delle proprietà si scontra con la stagnazione dei redditi delle famiglie. Secondo i dati del quattordicesimo rapporto denominato Abitare in Toscana 2025, il costo medio per metro quadro nella regione ha raggiunto i 2.573 euro a metà del 2025, posizionando la Toscana al quinto posto nel nazionale per prezzi degli immobili residenziali. Questa dinamica rende sempre più arduo l’accesso alla casa per i cittadini, con un indice di accessibilità che è sceso sotto il livello di equilibrio rispetto a un reddito pro capite annuo che si attesta poco sopra i 23mila euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Toscana: prezzi alle stelle e redditi fermi, la casa è un miraggio

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