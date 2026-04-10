Cosa: Esce Che sarà terra e che sarà mare, terzo singolo che anticipa il nuovo album Feminae.. Dove e Quando: Album in uscita il 24 aprile (fisico) e 22 maggio (digitale); tour di presentazioni a Roma, Milano, Napoli e Palermo.. Perché: Tosca torna in studio dopo sette anni per celebrare la femminilità come accoglienza e resistenza culturale.. Il panorama della canzone d’autore italiana si arricchisce di un nuovo, prezioso tassello con il ritorno sulle scene di Tosca. A distanza di sette anni dal successo internazionale di Morabeza, l’artista romana, recentemente insignita del Premio Tenco alla carriera 2025, inaugura una nuova stagione creativa con il progetto Feminae. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Tosca presenta Feminae: il ritorno della ricerca musicale

Tosca: il 24 aprile esce il nuovo album “Feminae”ROMA – È disponibile in pre-order il nuovo album di Tosca “Feminae”, che segna il ritorno dell’artista in BMG.

Tosca riparte dalle donne: “Feminae”, il nuovo album a 7 anni da “Morabeza”, esplora pace e dialogo culturale.Tosca, la celebre cantautrice italiana, presenterà il suo nuovo album intitolato “Feminae” il prossimo 24 aprile.

Temi più discussi: Che sarà terra e che sarà mare, il terzo singolo di Tosca; Tosca presenta Che sarà terra e che sarà mare: nuovo singolo in attesa dell’album Feminae; Jazz a Milano: alla Cascina Cuccagna tra concerti live e l’evento esclusivo con Tosca; il rito del jazz in aprile alla cascina cuccagna: c'è anche tosca in esclusiva.

Tosca, esce oggi il nuovo singolo Che sarà terra e che sarà mareChe sarà terra e che sarà mare è il terzo singolo estratto da Feminae, il nuovo album di Tosca in uscita il prossimo 24 aprile. spettakolo.it

Tosca, dal 24 aprile in formato fisico esce il nuovo album FeminaeIl 24 aprile esce, in formato fisico, il nuovo album di Tosca dal titolo Feminae, che segna il ritorno dell'artista in Bmg. Dal 22 maggio, poi, sarà disponibile anche sulle piattaforme digitali. ansa.it

Il consigliere regionale MATTEO CAMPORA alla presentazione di Tosca, in programma al Teatro Carlo Felice dal 10 al 19 aprile. "Regione Liguria farà la sua parte per sostenere la fondazione" #operateatrocarlofelice #Tosca #giacomopuccini #opera #cultur - facebook.com facebook