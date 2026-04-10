Torre Uluzzo sospesa fra storia e paesaggi mozzafiato

Torre Uluzzo, conosciuta anche come Crustano, si trova sulla costa del Salento ed è considerata una delle torri più riconoscibili della zona. La struttura è nota sia per il suo importanza archeologica che per il paesaggio suggestivo che la circonda. La torre è stata immortale in uno scatto realizzato dalla lettrice Nadia Bello, attirando l’attenzione di visitatori e storici. La sua presenza si inserisce in un contesto di forte valore storico e naturale.

Torre Uluzzo in uno scatto della lettrice Nadia Bello.Nota anche come Crustano, è una delle torri costiere più iconiche del Salento ed è celebre principalmente per due ragioni: il suo valore archeologico e la sua bellezza paesaggistica.La zona circostante è uno dei siti preistorici più importanti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Spiagge incantevoli e paesaggi mozzafiato: destinazioni imperdibili sul Mare Adriatico Leggi anche: Serbia da scoprire: viaggio tra città millenarie, monasteri e paesaggi mozzafiato Torre Uluzzo, sospesa fra storia e paesaggi mozzafiatoTorre Uluzzo in uno scatto della lettrice Nadia Bello. Nota anche come Crustano, è una delle torri costiere più iconiche del Salento ed è celebre principalmente per due ragioni: il suo valore archeolo ... lecceprima.it Visitare la torre UluzzoPer arrivare a torre Uluzzo serve attraversare un sentiero che conduce fino al parco naturale regionale di Porto Selvaggio, qui tra le spiagge meno conosciute della Puglia si trova anche la baia di ... siviaggia.it