A Livorno, torna ’Harborea - Festa delle Piante e dei Giardini d’Oltremare’ a Villa Mimbelli, evento che celebra le specie botaniche e i giardini. La manifestazione, alla sua 14ª edizione, si svolgerà nel 2026 in primavera, dopo aver sempre avuto luogo in autunno negli anni passati. La scelta di questa nuova stagione segna un cambiamento rispetto alle edizioni precedenti.

Da tempo ormai Livorno accoglie ogni anno ’Harborea - Festa delle Piante e dei Giardini d’Oltremare’, nel 2026 però l’ormai tradizionale manifestazione, giunta alla sua 14ª edizione, cambia stagione, preferendo la primavera all’autunno che sempre gli aveva fatto da sfondo. Il 17, il 18 e il 19 aprile infatti ’Harborea’ è pronta a fare ritorno a Villa Mimbelli per un’appuntamento imperdibile per riscoprire la magia dei giardini in fiore e le tante novità che arricchiranno questa nuova edizione. Ogni edizione ruota attorno a un tema specifico. Quella del 2026 sarà intitolata ’Mediterraneo crocevia di civiltà’, filo conduttore delle conversazioni e degli approfondimenti che si terranno nel teatrino della villa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Torna ’Harborea’ a Villa Mimbelli

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