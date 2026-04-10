Torna a teatro dopo 25 anni il musical "C'era una volta. Scugnizzi" al Teatro Augusteo di Napoli, con la regia di Claudio Mattone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Brasile, 35enne assolto dall’accusa di stupro dopo aver “sposato” una 12enne: “C’era il consenso”Fa discutere la sentenza di un Tribunale brasiliano che ha assolto un uomo di 35 anni che aveva "sposato" una bambina di 12 anni: l'uomo era accusato...

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Torna a teatro dopo 25 anni C’era una volta… Scugnizzi, il musical di Claudio MattoneTorna a teatro dopo 25 anni il musical C’era una volta… Scugnizzi al Teatro Augusteo di Napoli, con la regia di Claudio Mattone. fanpage.it

Augusteo, torna in scena Scugnizzi, lo spettacolo cult di Claudio MattoneCon una nuova compagnia di attori e cantanti, lo show parte stasera (venerdì 10) alle 21, a 25 anni dalla prima messa in scena. L’autore sarà in platea al ... napoli.repubblica.it

Claudio Mattone: "Mimì cantando "Credo" mi ha fatto uno dei più bei regali della mia vita artistica. Un regalo che si rinnova sempre, tutte le volte che ascolto la sua voce meravigliosa e il ricordo della sua anima inquieta mi colpiscono al cuore. Peccato che que - facebook.com facebook