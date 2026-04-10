Torna a Bologna la Tigotà Spring Run | si corre per la prevenzione del tumore al seno

A Bologna torna la Tigotà Spring Run, una corsa benefica che si tiene quest'anno per sostenere la prevenzione del tumore al seno. L'evento, giunto alla sua terza edizione, ha già riscosso grande interesse nelle precedenti edizioni e si svolge con l'obiettivo di raccogliere fondi a favore di una fondazione dedicata a questa causa. La manifestazione coinvolge partecipanti di diverse età e si svolge in una zona centrale della città.

Dopo il successo delle prime due edizioni, torna a Bologna la corsa benefica per raccogliere fondi a favore di Fondazione Sant’Orsola per la prevenzione del tumore al seno.Al via la Tigotà Spring RunLa Tigotà Spring Run si svolgerà domenica 19 aprile dalle ore 11.00 ai Giardini Margherita di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Tigotà Spring Run 2026: di corsa per la prevenzione del tumore al senoDopo il successo delle prime due edizioni, sono aperte le iscrizioni alla Tigotà Spring Run 2026, la corsa benefica per raccogliere fondi a favore di... Argomenti più discussi: Torna a Bologna la Tigotà Spring Run: si corre per la prevenzione del tumore al seno; Torna a Bologna la Tigotà Spring Run | si corre per la prevenzione del tumore al seno. Torna a Bologna la Tigotà Spring Run: si corre per la prevenzione del tumore al senoAppuntamento domenica 19 aprile ai Giardini Margherita, per sostenere la Fondazione Sant’Orsola. Mammografie gratuite il giorno dell’evento ... msn.com Di corsa contro il tumore. Torna la Tigotà Spring Run. Esami gratis e solidarietàUna corsa contro il tumore al seno. Domenica 19 aprile, ai Giardini Margherita, si tiene la terza edizione della Tigotà Spring Run 2026, per sostenere la Fondazione Sant’Orsola e la prevenzione delle ... ilrestodelcarlino.it Tigotà Spring Run 2026 - facebook.com facebook