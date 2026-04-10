Torino-Verona occasione d’oro per i granata | continuità e record nel mirino

Sabato 11 aprile alle 15:00 si giocherà allo stadio Olimpico Grande Torino la partita tra il Torino FC e l'Hellas Verona, valida per la 32ª giornata di Serie A 202526. La sfida rappresenta un'opportunità per i granata di mantenere la continuità di risultati e di avvicinarsi a eventuali record stagionali. La partita si svolge in un momento cruciale del campionato, con entrambe le squadre impegnate in una fase decisiva della stagione.

Sabato 11 aprile alle ore 15:00 lo stadio Olimpico Grande Torino ospiterà la sfida tra Torino FC e Hellas Verona, valida per la 32ª giornata di Serie A 202526. Un appuntamento che, per i granata, rappresenta un’opportunità concreta per dare continuità ai risultati e consolidare il proprio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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