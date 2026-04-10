Torino sabato scoppia l’Extravaganza | vintage e solidarietà in piazza

Sabato 11 aprile, Torino si prepara a ospitare l’Extravaganza, un evento dedicato al vintage e alla solidarietà. La manifestazione si svolgerà in piazza e vedrà coinvolta la comunità locale, con iniziative che valorizzano il recupero creativo e il fascino delle epoche passate. L’evento si inserisce nel calendario cittadino come occasione di incontro e condivisione tra cittadini e visitatori.

L’appuntamento con il recupero creativo e il fascino del passato animerà la città di Torino nella giornata di sabato 11 aprile. L’associazione Effetto Vintage organizza infatti l’evento denominato Extravaganza, che trasformerà la storica Piazza Carlo Alberto in un polo di aggregazione dedicato al mondo del vintage e alle opere realizzate a mano. Il valore dell’artigianato locale e della solidarietà. La manifestazione non si limiterà alla semplice esposizione commerciale, ma integrerà nel suo percorso un progetto orientato alla solidarietà. Tra i banchi che occuperanno lo spazio di Piazza Carlo Alberto, i visitatori potranno incontrare diversi espositori specializzati in creazioni handmade, offrendo una vetrina concreta per le capacità manuali dei produttori locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, sabato scoppia l’Extravaganza: vintage e solidarietà in piazza "Siamo tutti colpevoli di Palestina": sabato 11 aprile presidio in piazza Garibaldi in solidarietà ai 21 indagatiSabato 11 aprile, dalle 16 alle 19 in piazza Garibaldi si terrà un presidio, promosso da Comunità palestinese di Parma e solidali, in solidarietà ai... Leggi anche: Dallo stile vintage all'elettronica: torna il Mercatissimo tra affari e solidarietà Argomenti più discussi: Scoppia la rivolta in carcere al Lorusso e Cutugno di Torino: in fiamme materassi e termosifoni sradicati, tre agenti in ospedale; Spauracchi d’autore: Torino rende omaggio agli spaventapasseri; Ex Circolo Valli, parte la riqualificazione ma scoppia la polemica: Circoscrizione informata all’ultimo; Un detenuto non rientra dopo il permesso e nel pomeriggio scoppia il caos tra stranieri: giornata di caos al carcere di Torino. Tutti i giornali di Torino stanno pubblicando articoli sul nostro magnifico spettacolo di beneficenza del 18 di aprile al Teatro Grande Valdocco di Torino. Un grande grazie alla redazione di ‘Torino Free’. Affrettatevi a prenotare un biglietto di Ciatickets, ne - facebook.com facebook L’orgoglio dei 172 universitari del carcere di Torino: “Grazie allo studio torniamo a splendere” x.com