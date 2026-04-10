Torino in centinaia al presidio per Gaza | cori contro Giorgia Meloni

A Torino, centinaia di persone si sono radunate in Piazza Castello per un presidio di protesta contro la pena di morte adottata in Israele. La manifestazione, inizialmente concentrata come sit-in, si è trasformata in un corteo che ha attraversato le vie centrali della città. Durante l’evento sono stati intonati cori contro la presidente del Consiglio, senza che si registrassero incidenti o tensioni significative.

A Torino il presidio in Piazza Castello contro la pena di morte istituita in Israele, è diventato un corteo in solidarietà con la Palestina. centinaia di persone si sono mosse fino ad arrivare in piazza vittorio veneto. Cori contro Giorgia Meloni durante il corteo, mentre in precedenza alcuni attivisti hanno inscenato una performance contro la legge sulla pena di morte approvata in Israele. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Torino, in centinaia al presidio per Gaza: cori contro Giorgia Meloni Giorgia Meloni non aderirà al Consiglio di pace su GazaQuello promosso da Trump: inizialmente aveva detto di esserne entusiasta, ma all'ultimo ha cambiato idea per motivi tecnici e politici La presidente... Referendum Giustizia, giudici di Napoli brindano al "No" con champagne, "Bella Ciao" e cori contro MeloniA Napoli i magistrati festeggiano cantando Bella Ciao e brindando con champagne la vittoria del No al referendum sulla riforma della giustizia.