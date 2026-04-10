Il rappresentante del Comune di Vallefoglia ha dichiarato che non esiste una reale volontà di opporsi al progetto del biodigestore. Secondo le sue parole, il Comune non si sarebbe battuto attivamente contro l'iniziativa, contrariamente a quanto si potrebbe pensare. La dichiarazione arriva in un momento di confronto pubblico sulla questione, con alcune parti che accusano l'amministrazione di aver evitato di opporsi apertamente.

Da parte del Comune di Vallefoglia non c’è stata "una reale volontà di fermare il progetto". È l’accusa del consigliere comunale Andrea Torcoletti, presidente dell’associazione Diversamente, dopo la sentenza del Tar di mercoledì scorso che ha dato il via libera al biodigestore di Talacchio respingendo il ricorso dei residenti. Il tribunale amministrativo ha chiuso, almeno sul piano giudiziario, la vicenda stabilendo che il progetto autorizzato dalla Provincia resta valido. I giudici hanno bocciato tutte le contestazioni sollevate dai cittadini, dai tempi del procedimento, ritenuti fisiologici perché servono a integrare e migliorare i progetti, fino ai dubbi sulla pianificazione dei rifiuti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Torcoletti: "Falso che il Comune si sia battuto contro il biodigestore"

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