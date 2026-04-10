Una nuova raccolta di storie di Topolino sarà pubblicata a breve, caratterizzata dall'uso del dialetto romanesco. In queste narrazioni, il personaggio principale parlerà nella lingua tipica di Roma. La pubblicazione si inserisce nel percorso di aggiornamenti del personaggio, con un'attenzione particolare alle varianti linguistiche e culturali. La raccolta comprende diverse avventure che vedono protagonista il celebre personaggio dei fumetti.

Una raccolta di storie legate al mondo di Topolino sta per arrivare e avrà una cadenza romana. Dopo il successo dell’operazione editoriale del settimanale dedicata alla Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali, Panini Comics presenta un nuovo volume speciale che celebra la ricchezza linguistica del nostro Paese: Il romanesco nelle storie di Topolino, un progetto che porta il fumetto disneyano nel cuore della tradizione capitolina. Il volume sarà disponibile in anteprima a Romics, in programma dal 9 al 12 aprile presso la Fiera di Roma, e successivamente in fumetteria, libreria e su Panini.it, a partire da giovedì 16 aprile. Al centro del progetto, la valorizzazione del romanesco come lingua espressiva viva, capace di restituire ritmo, ironia e autenticità alle storie. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Topolino parlerà in romanesco in questa nuova raccolta di storie

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