Tonali alla Juventus le difficoltà sono tante ma la società vuole fare comunque un tentativo I dettagli

La Juventus sta valutando l'acquisto di un centrocampista azzurro, nonostante le numerose difficoltà legate alla trattativa. La società ha deciso di provare a portare a termine l'affare, anche se non sono stati ancora annunciati dettagli ufficiali. La proposta riguarda un giocatore che al momento milita in un club di Serie A, e le negoziazioni sono in corso. Non ci sono ancora conferme definitive sull'esito della trattativa.