Tonali alla Juventus le difficoltà sono tante ma la società vuole fare comunque un tentativo I dettagli
La Juventus sta valutando l'acquisto di un centrocampista azzurro, nonostante le numerose difficoltà legate alla trattativa. La società ha deciso di provare a portare a termine l'affare, anche se non sono stati ancora annunciati dettagli ufficiali. La proposta riguarda un giocatore che al momento milita in un club di Serie A, e le negoziazioni sono in corso. Non ci sono ancora conferme definitive sull'esito della trattativa.
di Angelo Ciarletta Tonali alla Juventus, le difficoltà sono tante ma la Vecchia Signora vuole fare comunque un tentativo per acquistare il centrocampista azzurro. La Juve inizia a delineare le strategie per la prossima sessione estiva di calciomercato, puntando a rinforzare il cuore della mediana con un profilo di assoluto rilievo. Secondo quanto riportato da La Stampa, il grande sogno per il centrocampo bianconero risponde al nome di Sandro Tonali. MERCATO JUVE LIVE La dirigenza torinese sembra intenzionata a effettuare un tentativo concreto per riportare in Italia il calciatore, nonostante le oggettive difficoltà economiche legate all’operazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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Ecco in che modo la Juventus vuole prendersi Tonali...
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