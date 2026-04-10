Tiro a segno Granada | Anna Janssen vince Barbara Gambaro fatica

Nella quarta giornata della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, disputata a Granada, si sono svolte le finali femminili della prova di carabina tre posizioni da 50 metri. Anna Janssen ha ottenuto la vittoria, mentre Barbara Gambaro ha concluso con risultati inferiori, mostrando qualche difficoltà. La competizione si è svolta nelle strutture della città spagnola e ha visto protagoniste le atlete in questa fase finale.

Granada, la carabina tre posizioni da 50 metri va a Janssen. L’atleta tedesca Anna Janssen domina aggiudicandosi la vittoria assoluta stabilendo contestualmente il nuovo primato mondiale di specialità. L’atto conclusivo della gara ha visto protagonista in un confronto diretto le rappresentanti della nazionale tedesca. Al primo posto Anna Janssen che ha conquistato la medaglia d’oro totalizzando un punteggio di 362.9, quota che ha certificato l’aggiornamento del precedente Record Mondiale. Al secondo posto si è piazzata la connazionale Nele Stark, che ha ottenuto la medaglia d’argento fermandosi a 361.5 punti. Il podio è stato completato dalla svizzera Emely Jaeggi, medaglia di bronzo con un punteggio finale di 350. 🔗 Leggi su Sportface.it Tiro a segno, Anna Janssen vince nella carabina 3 posizioni femminile a Granada. Barbara Gambaro fuori dalla finaleL’unica finale della quarta giornata di gare della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, in corso a Granada, in Spagna, vede la... Tiro a segno, Xiao Jiaruixuan vince nella pistola sportiva a Granada. Toffalini in top 25Si apre la terza giornata di finali nella prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, in corso a Granada, in Spagna: nella pistola... Anna Janssen da record: trionfo nella carabina 3 posizioni a GranadaAnna Janssen trionfa nella carabina 3 posizioni a Granada, stabilendo un nuovo record mondiale mentre Gambaro è 38ma ... it.blastingnews.com Tiro a segno, Anna Janssen vince nella carabina 3 posizioni femminile a Granada. Barbara Gambaro fuori dalla finaleL'unica finale della quarta giornata di gare della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, in corso a Granada, in Spagna, vede la vittoria ... oasport.it