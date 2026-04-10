Tiro a segno Anna Janssen vince nella carabina 3 posizioni femminile a Granada Barbara Gambaro fuori dalla finale

Nella quarta giornata di gare della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, si è disputata la finale della specialità carabina 3 posizioni femminile a Granada. Anna Janssen si è aggiudicata il primo posto, mentre Barbara Gambaro non è riuscita ad arrivare in finale. La competizione si è svolta nel tradizionale impianto con i migliori tiratori internazionali in gara.

L’unica finale della quarta giornata di gare della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, in corso a Granada, in Spagna, vede la vittoria della tedesca Anna Janssen nella carabina 3 posizioni da 50 metri femminile, nella quale si classifica 38ma l’unica azzurra al via, Barbara Gambaro. Nella finale va in scena il derby tedesco nel duello finale, con Anna Janssen che fa segnare il nuovo record del mondo con 362.9 e batte la connazionale Nele Stark, seconda con 361.5, mentre sale sul gradino più basso del podio l’ elvetica Emely Jaeggi, eliminata in terza posizione a quota 350.1. Resta giù dal podio, invece, la magiara Anna Nagybanyai-Nagy, esclusa a due colpi dal termine al quarto posto con 335. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro a segno, Anna Janssen vince nella carabina 3 posizioni femminile a Granada. Barbara Gambaro fuori dalla finale Tiro a segno, Sheng Lihao vince nella carabina da 10 metri maschile. Edoardo Bonazzi in top 20 a GranadaLa terza giornata di finali a Granada, in Spagna, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, si chiude senza particolari... Tiro a segno, Debora Crosato sfiora la finale agli Europei da 10 metri nella carabina femminile. Vince Pernille Nor-WallDebora Crosato chiude 14ma nella carabina femminile agli Europei da 10 metri 2026 di tiro a segno: a Yerevan, in Armenia, l’azzurra si ferma a 9...